Fransız Kültür Merkezi tarafından, Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği ile Rüstem Kitabevi iş birliğiyle gerçekleştirilen edebiyat etkinliğinde, çağdaş Fransızca edebiyatının isimlerinden Karim Kattan konuk oldu.

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Rüstem Kitabevi’nde yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği Başkanı Şeray Ekici, bu tür kültürel buluşmaların, toplumlar arası diyaloğu güçlendirdiğini ve düşünsel üretimi teşvik ettiğini vurgulayarak, "Karim Kattan gibi çağdaş yazarlarla bir araya gelmek, kültürel etkileşimi zenginleştiriyor" dedi.

Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Clélia Chevrier Kolačko da etkinliğe onur konuğu olarak katıldığı söyleşiyi, Fransız Kültür Merkezi Müdürü Éric Tosatti tarafından yönetildi. Konuşma sırasında, yazarın edebi üretimi, çokdillilik deneyimi, kimlik, bellek ve aidiyet temaları ele alındı.

Açıklamaya göre, Karim Kattan, 1989 yılında Bethlehem’de doğdu, Kudüs’te büyüdü. İngilizce ve Fransızca dillerinde eserler kaleme alan Kattan, Fransa’da karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yaptı. Eserlerinde gerçek ile hayali iç içe geçirerek, kişisel ve kolektif hafıza, kimlik arayışı ve edebi sınırların ötesine geçme çabası gibi temaları işler. Fransızca yazdığı ilk romanı Le Palais des deux collines, 2021 yılında Frankofoni’nin Beş Kıtası Ödülü’ne layık görüldü. 2024’te yayımlanan L’Éden à l’aube adlı romanı ve 2025’te çıkan şiir kitabı Hortus Conclusus, edebiyat çevrelerinde büyük beğeni topladı.