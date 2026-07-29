Lefkoşa’da bir tır araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 1 tonun üzerinde kuyruk yağıyla, kaçak deniz ürünleri ele geçirildi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; dün saat 12.00 sıralarında Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da Ş.K.’ye (E-46) ait buzluklu tırda arama yapıldı.
Aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam bin 116 kilogram kuyruk yağı, 40 kilogram mercan balığı ve 20 kilogram jumbo karides bulunarak emare alındı.
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Bahse konu şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.