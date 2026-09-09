Girne-Taşucu seferini yapan ve Girne Turizm Limanı’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora olarak batan Filo Jet yolcu gemisinde kaybolan 14 kişiye ulaşılması için yürütülen arama çalışmaları 11’inci gününde devam ediyor.

554 metre derinlikte bulunan gemi enkazı ve çevresindeki arama çalışmaları, askeri uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerle denizden ve havadan 7/24 esasına göre sürdürülüyor.

Faciada kaybolan 28 kişiden 14’ünün naaşına ulaşılırken, diğer 14 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Kazanın ilk gününde 8 kişinin naaşına ulaşılmış, daha sonra TCG Alemdar ve TCG Işın tarafından yürütülen çalışmalarda 6 kişinin daha naaşı bulunmuştu.

- Derin su aramaları için özel şirket yetkilendirildi

Başbakan Ünal Üstel, dün yaptığı açıklamada, devam eden çalışmalara ilave olarak derin su aramalarında uzmanlığa ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirketin sürece dahil edildiğini açıkladı.

Üstel, bu kapsamda teknik ve operasyonel hazırlıkların başlatıldığını, çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda ve belirlenen yol haritası doğrultusunda yürütüleceğini belirtti.

- Arama çalışmalarında gelinen aşama ve ilave adımlar Ankara’da ele alındı

Başbakan Üstel’in dün Ankara’da gerçekleştirdiği temaslarda da arama çalışmalarında gelinen aşama ve kayıp kişilere ulaşılması için atılabilecek ilave adımlar ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirilen üst düzey toplantıya Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Üstel, görüşmelerde kesintisiz devam eden arama çalışmalarında gelinen aşamanın, kayıp kişilere ulaşılması için kullanılabilecek yeni teknik imkanların ve devam eden adli sürecin değerlendirildiğini belirtti.

Üstel, “Devletimiz, kayıp insanlarımıza ulaşmak için elinden gelenin de ötesinde bir anlayış ve kararlılıkla hareket etmeye devam etmektedir. Bütün imkanlar zorlanmaktadır. Ulaşılabilecek her teknik kapasite değerlendirilmektedir. Kayıp insanlarımıza ulaşmak için gerekli her adım kararlılıkla atılmaktadır.” dedi.

- Seyir ve faaliyet kısıtlaması devam ediyor

Arama kurtarma çalışmalarının güvenli ve etkin şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Kaplıca bölgesinden Koruçam Burnu’na kadar olan deniz sahasında uygulanan seyir ve faaliyet kısıtlamaları da devam ediyor.

Limanlar Dairesi, 3 Eylül’de yayımladığı kararla ikinci bir emre kadar bölgede su sporları faaliyetlerini durdurmuş, tur teknelerinin faaliyetlerine sınırlama getirmiş ve belirlenen arama kurtarma sahasında tekne ve balıkçı teknelerinin seyir ve faaliyetlerini yasaklamıştı.

Marina giriş ve çıkışları için ise emniyetli geçiş rotası oluşturulmuştu.

- Kurum ve kuruluşlardan ailelere destek

Öte yandan Girne Belediyesi başta olmak üzere bölgedeki oteller, kurum, kuruluş ve işletmelerin Girne Turizm Limanı önünde bekleyen kayıp yakınlarına yönelik desteği sürüyor.

Ailelere gün boyunca su ve yiyecek temin edilirken, limandaki bekleyiş 11’inci gününde de devam ediyor.