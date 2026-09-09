BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs özel temsilcisi Maria Angela Holguin, sağlık sorunları nedeniyle bu hafta içinde New York ve Kıbrıs'a planladığı ziyaretlerini iptal etti.

Cyprus Mail’in BM sözcüsü Stephane Dujarric’in dünkü açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Holguin Kıbrıs'a gelmeden önce Genel Sekreter Guterres ile görüşmek üzere New York'a gitmeyi planlamasına rağmen, bunun yerine Guterres'e çalışmaları hakkında telefonla bilgi vereceğini açıkladı.

Daha önce planlanan takvime göre, Holguin’in yarın Kıbrıs'a gelmesi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman ve Rum lider Nikos Hristodulidis’le görüşmesi, ayrıca bir sonraki liderler toplantısının yapılacağı 16 Eylül’e kadar da Adada kalması bekleniyordu.

Bu arada Rum lider Hristodulidis, cumartesi yaptığı bir açıklamada, Holguin'in Adaya dönüşünden önce Kıbrıs sorunu üzerine mevcut yakınlaşmaları içeren bir belgenin hazır olmasını umduğunu söyledi.

Rum lider, açıklamasında, söz konusu belgenin, genişletilmiş bir konferans düzenlenmesine yönelik "görüşmelerin yeniden başlaması için çok iyi bir yol ortaya koyabileceğini" savundu.