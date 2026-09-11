Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu bulunan dokuz zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verildi.

Zanlılar, Girne Kaza Mahkemesi’nde bugün üçüncü kez yargıç huzuruna çıkarıldı. Duruşmada, polis tarafından; 2003 kaza raporuna ulaşıldığı, geminin son seyir halinde elde edilen görüntülerde geminin ön kızağının kırık olduğunun görüldüğü, soruşturma kapsamında 294 ifade alındığı ve haklarında derdest emri bulunan 5 kişinin arandığı aktarıldı.

Aleyhlerinde “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması bulunan zanlılar, polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirilirken, mahkeme dışında bekleyen bazı kayıp yakınları zanlılara sözlü tepki gösterdi.

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, duruşmada söz aldı ve halen kayıp olan yolculardan birinin gemi seyir halindeyken çekerek ailesine gönderdiği videoda, geminin sol ön kızağının kırık olduğunun görüldüğünü ve görüntülerin soruşturma kapsamında incelendiğini söyledi.

-2003 kazasına ilişkin raporlar temin edildi

Mannaş, geminin daha önce geçirdiği kazaya ilişkin 2003 tarihli raporların temin edildiğini, farklı dillerde hazırlanan raporların tercüman aracılığıyla çevrilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Kazanın teknik açıdan değerlendirilmesi amacıyla Türkiye’den bilirkişi heyeti gelmesi için de yazı yazıldığını kaydeden Mannaş, kıyıya vuran parçaların muhafaza edildiğini ve gelecek uzman heyet tarafından incelenmesinin beklendiğini ifade etti.

Filo Denizcilik’e ait karar defterinin incelenmesinin sürdüğünü belirten Mannaş, şirket direktörünün daha önce emare olarak alınan bilgisayar ve dizüstü bilgisayarı ile zanlıların telefonlarına yönelik incelemelerin de sürdüğünü söyledi.

-11 aile yakınından DNA örneği alındı

Kayıp kişilerin kimlik tespit çalışmalarına da değinen Mannaş, ülkede bulunan 11 aile yakınından DNA örneği alındığını kaydetti. Mannaş, yurt dışında bulunan üç aileyle de DNA örneği alınması için bağlantı kurulduğunu belirtti.

-Kaptanın ehliyeti yeterli...

Mannaş, ülkedeki uzman görüşüne göre kaptanın ehliyetinin yeterli olduğunu, kaptanın ehliyeti ve mürettebatın çalışma sertifikalarının yeterliliğinin teyidi konusunda Türkiye’den yanıt beklendiğini belirtti.

Bunun yanında önceki duruşmada tartışılan iki sertifikaya ilişkin incelemede geminin bu yönden bir eksiği bulunmadığının belirlendiğini açıklayan Mannaş, geminin “kara kutusuna” henüz ulaşılamadığını da söyledi.

Gemiye ilişkin Türk Loydu’ndan yazı beklendiğini, geminin bakım ve denetim geçmişine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve geçmiş hasar kayıtlarının araştırıldığını kaydeden Mannaş, Limanlar Dairesi’nin yükümlülüğü ile gemiye izin verilmeden önce hangi kriterlerin değerlendirildiği konularındaki araştırmaların da sürdüğünü belirtti.

Mannaş, Türkiye’deki şirket yetkililerinin ifadelerinin alınması amacıyla Türkiye polisine talepte bulunulduğunu da kaydetti.

-Savunma avukatı: “Videoda görülen su geminin batma sebebi değil”

Savunma avukatı ise, geminin gerekli evraklarının bulunduğunu savunarak, geminin 2024’ten sonra hat üzerinde 385 sefer yaptığını kaydetti. Avukat, soruşturma kapsamında incelenen görüntülerde görülen suyun geminin batmasına neden olacak miktarda olmadığını savunurken, polis bunun araştırıldığını ve geminin su almaması gerektiğini ifade etti.

İkinci kaptanın avukatı da, müvekkilinin verdiği ifadelere değinerek, ikinci kaptanın zanlı değil, tanık konumunda olması gerektiğini savundu.

-5 kişi aranıyor

Polis Mannaş, soruşturma kapsamında beş kişi hakkında daha derdest emri bulunduğunu ve bu kişilere henüz ulaşılamadığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam etmesi, alınacak ifadeler, tamamlanacak elektronik incelemeler, Türkiye’den beklenen bilgi ve belgeler, bilirkişi çalışmaları ve aranmakta olan beş kişi nedeniyle zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme, dokuz zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.