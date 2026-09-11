Geleneksel Okçuluk Spor Derneği sporcuları, Kazakistan’da düzenlenecek 2. Altın Orda Geleneksel Okçuluk Dünya Kupasında KKTC’yi temsilen mücadele edecek.

Dernek başkanı Emin Yazıcı’nın verdiği bilgiye göre, Kazakistan’ın Atırav eyaletinde düzenlenecek uluslararası organizasyonda KKTC adına yarışacak 6 kişilik kafilede; Seher Güneş, Gül Naimoğlu, İsmail Hakkı Çebi, Murat Kurtoğlu, Ahmet Cengiz Öktem ve Emin Yazıcı yer alıyor.

Yazıcı, dünya kupasına katılacak tüm sporculara başarılar dileyerek, KKTC’yi uluslararası bir organizasyonda temsil etmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Yazıcı, geleneksel okçuluğun KKTC’de daha geniş kitlelere ulaşması ve özellikle gençlerin bu ata sporuna yönelmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, Kazakistan’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın sporcular açısından önemli bir tecrübe ve uluslararası anlamda önemli bir kazanım olacağını kaydetti.

Yazıcı, “Bizim için burada en büyük gurur; KKTC’nin bayrağını uluslararası bir organizasyonda temsil etmektir. Sporcularımızın Kazakistan’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz.” dedi, sporculara başarı dileklerini iletti.