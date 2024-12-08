Amerikan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Kıbrıs Rum ekonomisinin kredi notunu yükselttiği bildirildi.

Alithia ve Fileleftheros’a göre Fitch, cuma gecesi, Güney Kıbrıs’ın BBB+ olan döviz cinsinde uzun vadeli kredi notunu “A-“‘ye yükseltti. Fitch’in bu kararında Rum yönetiminin kamu borcundaki dikey düşüşü, güçlü bütçe fazlasını ve bütçe risklerinin kısıtlı olmasını dikkate aldığı belirtildi.

Haberde, Fitch’ten önce de Alman kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings’in Güney Kıbrıs’ın kredi notunu “A-“den “A”ya yükselttiği bilgisi verildi.