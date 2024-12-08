AB Komisyonu tarafından KKTC ve Güney Kıbrıs’ta, NATO’ya ve BM’ye güven ve diğer bazı konuları içeren “Eurobarometre” anketi gerçekleştirildi.

Haravgi gazetesi, AB Komisyonu’nun, adanın her iki tarafında, 501’i Kıbrıslı Rum ve 502’si Kıbrıslı Türk olmak üzere toplam bin 3 kişinin katılımıyla, Ekim-Kasım 2024 tarihlerini kapsayan bir anket gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, “Eurobarometre” anketine katılan Kıbrıslı Rumların yüzde 77’si ve Kıbrıslı Türklerin ise yüzde 75’inin NATO’ya güvenmediklerini ifade ettiklerini aktarırken, Kıbrıslı Rumların yüzde 25’i ve Kıbrıslı Türklerin ise yüzde 24’ünün BM’ye güvendiklerini dile getirdiklerini yazdı.

Her iki güven oranının da AB ülkeleri arasında en düşük oran olduğunu vurgulayan gazete, BM’ye duyulan güvenin düşük olmasının başlıca etmeninin Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün getirdiği hayal kırıklığı olabileceği yorumunda bulundu.

Ankette, AB’ye güvenin ise Kıbrıslı Rum katılımcılarda yüzde 37, Kıbrıslı Türklerde ise yüzde 43 düzeyinde çıktığını aktaran gazete, Kıbrıslı Türklere özel olarak AB müktesebatının tüm adada uygulanmasına ilişkin soru da yöneltildiğini ve Kıbrıslı Türklerin yüzde 61’inin, müktesebatın tüm adada uygulanmasının Kıbrıslı Türklerin faydasına olacağı görüşünü dile getirdiklerini yazdı.

Kıbrıslı Türk katılımcıların yüzde 44’ünün, AB’ye olumlu baktıklarını dile getirdiklerini, Kıbrıslı Rumlarda ise bu oranın yüzde 31’de kaldığını da aktaran gazete, Kıbrıslı Türklerin AB’ye ilişkin yanıtları göz önüne alındığında, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs sorununun çözümünden yana oldukları sonucunun çıktığını da öne sürdü.

Gazete, ankette, Türkiye vatandaşlarının da AB konusuna olumlu baktıklarının gözlemlendiğini, ankette yer alan özel bir soruya yanıt veren bu kişilerin yüzde 58’inin, Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin ülkeye fayda sağlayacağı görüşünü dile getirdiklerini aktardı.

Habere göre ankete katılan Kıbrıslı Türklerin yüzde 63’ü, Kıbrıslı Rumların ise yüzde 64’ü “kaldıkları bölgedeki durumun kötü olduğu”, yüzde 72 ve yüzde 63’ü “ekonominin kötü olduğu” ve yüzde 60’ı ile yüzde 40’ının “ülkenin durumunun gelecek 12 aylık sürede daha da kötüye gideceğini” dile getirdiler.