Kurban Bayramı nedeniyle artan hava yolu ulaşımı ihtiyacına yanıt, KKTC’nin yerli hava yolu markası Fly Kıbrıs Hava Yolları’ndan geldi.

Bayram haftası boyunca Türkiye’ye tarifeli ve karşılıklı ekstra seferler düzenleyen Fly Kıbrıs, seyahat planlayanlar için uygun ve avantajlı ulaşım alternatifleri sundu.

Yüzde 95 doluluk ile binlerce yolcu

Ercan Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya’ya karşılıklı 36 sefer düzenleyen Fly Kıbrıs Hava Yolları, % 95’lik doluluk oranı, % 99’luk zamanında kalkış performansı ile binlerce yolcuya hizmet verdi.

5 Eylül’den itibaren İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya’dan seferler başlıyor!

Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın 5 Eylül 2024 tarihinden itibaren haftanın 4 günü Ercan Uluslararası Havalimanı’ndan karşılıklı olarak İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya’ya düzenleyeceği seferlerinin biletleri satışa çıktı.

Biletleri www.flykhy.com web sitesinden, IOS ve Android uygulamalarından, 7/24 hizmet veren +90 850 800 0 549 numaralı çağrı merkezinden veya yetkili acentelerden satın almak mümkün.