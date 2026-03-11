Sonare Çoksesli Korosu, 7 ve 8 Mart'ta Ankara’da konser verdi.

Konserler KKTC Ankara Büyükelçiliği himayelerinde ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin katkılarıyla düzenlendi. Sonare Çoksesli Korosu, 7 Mart Cumartesi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesindeki konser salonunda, 8 Mart Pazar ise Türkiye Devlet Çoksesli Korosu tarafından düzenlenen “Koro Evi Konserleri” kapsamında CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da sahneye çıktı.

Koro Şefi Erkan Dağlı yönetimindeki Sonare Çoksesli Korosu, konserlerde dünya koro repertuvarından ve Kıbrıs kültüründen seçilen eserler seslendirdi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Kıbrıslı Türk genç piyanist Hasan Minalay solo performans da sergiledi.

Koroya piyanoda Hasan Minalay ve Müge Yorgancıoğlu, kemanda Pembe Gürtekin ve flütte Fatoş Özgürsel Polili eşlik etti. Konserlerin, Kıbrıs Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlaması düşüncesiyle de düzenlendi.