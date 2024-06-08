16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen “Fogem ile Yaz, Bembeyaz” etkinliği dün akşam Girne’de yapıldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) aracılığıyla düzenlenen etkinlik, çeşitli ülkelerden gelen konuk çocukların katılımıyla gerçekleşti.

Festivale, Kazakistan, Kırgızistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Türkiye'den gelen 85 çocuğun yanı sıra, KKTC’den 150’yi aşkın çocuk katıldı.

“Fogem ile Yaz Bembeyaz” etkinliği için Girne Limanı’nda toplanan çocuklar, ellerinde balonlarla, dans ederek kortej gerçekleştirdi. Ramadan Cemil Meydanı’na yürüyen çocuklar, orada kurulan sahnede dans performanslarını sergiledi.

FOGEM’in minik, çocuk ve yıldız gruplarının yanı sıra, FOGEM gençleri ve masterleri ile FOGEM annelerinin de dans gösterileri sunduğu etkinlikte, konuk ekipler ve ülke çocuklarının sahne performanslarına da yer verildi.

Karnaval havasında geçen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenerek, farklı kültürleri tanıma fırsatı buldu.