Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM), Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla Alayköy, Gönyeli ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda “Kıbrıs Günü” etkinliği düzenledi.

FOGEM’den verilen bilgiye göre, üç ilkokulda düzenlenen “Kıbrıs Günü” etkinliği ile kültürel miras çocuklarla buluşturdu.

Etkinlikte ayrıca Yıltan Taşçı Akademi fotoğrafçılarının objektifinden "FOGEM Folklor Şöleni 2025" fotoğraf sergisi de öğrenciler ve öğretmenlerin beğenisine sunuldu. Sergide, Kıbrıs’ta geçmişte günlük yaşamda kullanılan antika eşyalar, halk giysileri ve geleneksel kostümler yer aldı.

Kültürel ögelerle donatılmış etkinlik, öğrenciler kadar öğretmen ve okul yöneticilerinin de ilgisini çekti. Etkinlikte ayrıca geleneksel Kıbrıs oyunları okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte sahnelendi.

Kültürel aktarımın bire bir deneyimle sağlandığı etkinlikte öğrenciler hem eğlendi, hem de unutulmaya yüz tutmuş değerlerle tanıştı.

Yıltan Taşçı’nın da sahne aldığı etkinlikte, Taşçı, öğrencilere Kıbrıs şarkılarından oluşan kısa bir konser verdi.

FOGEM, bu yıl ilk kez düzenlediği “Kıbrıs Günü” etkinliğini, önümüzdeki yıllarda Kıbrıs genelinde daha fazla okulda, daha zengin içerikle hayata geçirmeyi hedefliyor.

Kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına büyük önem veren FOGEM, bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor.