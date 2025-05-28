Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, XXXIII. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlarının 2 Haziran Pazartesi günü açıklanacağını kaydetti.

Kültür Dairesinden yapılan açıklamada, XXIII. Devlet Fotoğraf Yarışmasına, 47 kişinin 1014 fotoğrafla müracaat ettiği belirtildi.

Yarışmanın sonucu, seçici kurul üyeleri Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun ve Dr. Sefa Ulukan’ın yapacağı değerlendirmelerin ardından duyurulacak.

Bu yıl 33’üncüsünü düzenledikleri Devlet Fotoğraf Yarışması'nın kategori sayısını son üç yılda 3’ten 7’ye çıkardıklarını hatırlatan Zaimağaoğlu, yarışmaya ekledikleri Mimari kategorisi ile fotoğrafçıların vizörlerini, ülke mimarlarının eserlerine, Benim Şehrim kategorisi ile ülke şehirlerinin dokusuna ve Kavramsal kategorisi ile de soyut fotoğrafa yönlendirmelerini amaçladıklarını vurguladı.

Yarışmaya bu yıl ilk kez Su Altı Fotoğrafçılığı kategorisini de eklediklerine de dikkat çeken Zaimağaoğlu, fotoğrafçıların su altı fotoğrafçılığına özendirilmesine ve bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ın su altı zenginliklerinin tanınıp tanıtılmasına da vesile olmak istediklerini ifade etti.

Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en uzun soluklu sanat etkinliği olduğunu belirten Zaimağaoğlu, Yarışmanın kategorilerine göre katılım bilgilerini de şöyle sıraladı:

Serbest (siyah&beyaz) kategorisine 38 fotoğrafçı 174 fotoğrafla, Serbest (renkli) kategorisine 40 fotoğrafçı 193 fotoğrafla, Doğa (renkli-siyah&beyaz) kategorisine 39 fotoğrafçı 179 fotoğrafla, Kavramsal (renkli-siyah&beyaz) kategorisine 35 fotoğrafçı 156 fotoğrafla, Benim Şehrim Mağusa’m (renkli-siyah&beyaz) kategorisine 36 fotoğrafçı 169 fotoğrafla, Mimari (siyah&beyaz): Hakkı Atun-Burhan Atun Eserleri kategorisine 23 fotoğrafçı 111 fotoğrafla ve Su Altı Fotoğrafçılığı: Kuzey Kıbrıs Denizleri (renkli) kategorisine de 8 fotoğrafçı 32 fotoğrafla katıldı.

Yarışmanın seçici kurul üyeleri ve değerlendirme süreci hakkında da bilgi veren Zaimağaoğlu, son üç yıldan beri seçici kurula KKTC’den de bir üye dahil ettiklerinin altını çizdi.

Zaimağaoğlu, seçici kurulda bu yıl KKTC’den Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun’un yer alacağını kaydederek Atun’un Seçici Kurul üyesi olmasının yanı sıra yarışmanın Mimari kategorisinde işlenecek Hakkı Atun ve Burhan Atun eserleri konusunda da danışman üye olarak rol alacağını bildirdi.

Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin davetlisi olarak Türkiye’den KKTC’ye gelecek olan seçici kurul üyelerinin de, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eski Dekanı ve Fotoğraf Sanatçısı Prof. Dr. Özer Kanburoğlu ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı ve Fotoğraf Sanatçısı Dr. Sefa Ulukan olduğunu kaydetti.

Seçici kurulun bu hafta sonunda toplanacağını bildiren Zaimağaoğlu, Tevfik Camgöz’ün de Su Altı Fotoğrafçılığı kategorisindeki fotoğrafların ülkenin denizlerine ait olup olmadığı konusunda bilirkişi olarak kurula danışmanlık yapacağını belirtti.

Zaimağaoğlu, kendisi ile birlikte Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni ve Fotoğraf Sanatçısı Ceyhan Özyıldız’ın da gözlemci üye olarak seçici kurulun değerlendirme toplantılarında hazır bulunacaklarını bildirdi.

Zaimağaoğlu, seçici kurulun değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından sonuçların, 2 Haziran Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

Zaimaağaoğlu ayrıca, yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışının ise 19 Ağustos tarihinde Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini bildirdi.