Lefkoşa Folklor Derneği'nin geleneksel Bahar Partisi, geçtiğimiz gün Lefkoşa Elysium Park’ta yapıldı.

Etkinlikte, FOLK-DER Çocuk Kulübü'ne bağlı üç ekip, ekim ayından beridir hazırladıkları Kıbrıs Türk halk dansları gösterilerini ailelerine sunma şansı yakaladı.

Derneğe bağlı ekiplerin gösteriler sunduğu etkinlikte, ekiptekilerin fotoğraflarının yer aldığı anahtarlıklar da satışa sunuldu. Elde edilen gelirle derneğin geleneksel piyango çekilişi düzenlenerek şanslı bilet sahipleri çeşitli hediyeler kazandı.





FOLK-DER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Katipoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, çalışmalarından ötürü eğitmenlere ve çocuk kulübüne, veli komitesine, etkinliğe katılan velilere ve dernek gönüllülerine teşekkür etti. Katipoğlu, FOLK-DER’in ana misyonu olan Kıbrıs kültürünün yaşatılması için uğraş vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.