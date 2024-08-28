Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğinde bu yıl 3. kez düzenlenecek Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması, 7-8 Eylül tarihlerinde başkent Lefkoşa’da yapılıyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa’nın belgelenmesi, tanıtımı ve fotoğraf sanatının geliştirilmesi, LTB sınırları içerisindeki kültürel değerlerin, tarihi ve turistik mekanların, şehir dokusunun ve yaşamının fotoğrafçı gözünden yansıtılması amacıyla düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçılar başvurularını 2-6 Eylül tarihleri arasında LTB Halkla İlişkiler Birimi’ne yapabilecek.

-Yarışmacılar 7-8 Eylül’de Lefkoşa’yı fotoğraflayacak

Yarışmada serbest-renkli kategorisindeki fotoğraflar 12 Eylül tarihinde Mustafa Evirgen, Emel Samioğlu ve Ceyhan Özyıldız’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

Ödül kazananlar ile sergilemeye değer görülen eserlerin de yer alacağı ödül töreni ve sergi açılışı 3 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da Merkez Lefkoşa Sergi Salonu’nda yapılacak.

Açıklamada, 7 Eylül Cumartesi günü saat 00.01 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül Pazar gün 00.00 saatinde sona erecek yarışmada fotoğrafların bu süre içerisinde çekilmiş olup yarışmaya teslim edileceği en az 3 en çok 5 fotoğraf, 11 Eylül Pazartesi mesai saatleri içerisinde Halkla İlişkiler Birimi’ne teslim edilmesi istendi.

Katılımın 300 TL olduğu yarışmayla ilgili şartname ve bilgilere www.lefkosabelediyesi.org web sitesi Etkinlikler bölümünden ulaşılabiliyor.

“Süleyman Ergüçlü Özel Ödülü”nün de verileceği yarışmada bu yıl birinci 10 bin TL, ikinci 7 bin TL ve üçüncü de 5 bin TL ödül alacak.