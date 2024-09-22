AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – Cihangir: 3-1
Göçmenköy – Mağusa T. Gücü: 1-2
G. Birliği – Çetinkaya: 2-1
Lefke – Mesarya: 2-1
Karşıyaka – A. Yeşilova: 1-2
Esentepe – Gönyeli: 1-0
T. H. Dumlupınar – C. B. Gençlik Gücü: 1-4
AKSA Birinci Lig
Vadili – N. Dipkarpaz: 1-3
Çanakkale – Türk Ocağı: 0-2
M. H. Yılmazköy – Binatlı: 2-0
Yeniboğaziçi – Düzkaya: 2-2
K. Kaymaklı – Atoll Kozanköy: 1-1
Lapta – Maraş: 5-1
Yalova – Hamitköy: 2-2
S. Geçitkale – Mormenekşe: 2-1
23 Eylül Pazartesi
AKSA Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – M. Değirmenlik (16.30)
Fehim Dayı
Editör: Kıbrıs Genç Tv