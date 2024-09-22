Necati Özsoy'dan yeni sezon öncesi mesaj... Necati Özsoy'dan yeni sezon öncesi mesaj...

AKSA Süper Lig

Doğan T. Birliği – Cihangir: 3-1

Göçmenköy – Mağusa T. Gücü: 1-2

G. Birliği – Çetinkaya: 2-1

Lefke – Mesarya: 2-1

Karşıyaka – A. Yeşilova: 1-2

Esentepe – Gönyeli: 1-0

T. H. Dumlupınar – C. B. Gençlik Gücü: 1-4

AKSA Birinci Lig

Vadili – N. Dipkarpaz: 1-3

Çanakkale – Türk Ocağı: 0-2

M. H. Yılmazköy – Binatlı: 2-0

Yeniboğaziçi – Düzkaya: 2-2

K. Kaymaklı – Atoll Kozanköy: 1-1

Lapta – Maraş: 5-1

Yalova – Hamitköy: 2-2

S. Geçitkale – Mormenekşe: 2-1

23 Eylül Pazartesi

AKSA Süper Lig

Atatürk Stadı

Yenicami – M. Değirmenlik (16.30)

Fehim Dayı

Editör: Kıbrıs Genç Tv