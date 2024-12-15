AKSA Süper Lig

Çetinkaya – Cihangir: 1-0

Esentepe – Yenicami: 2-0

Doğan T. Birliği – T. H. Dumlupınar: 1-3

C. B. Gençlik Gücü – DND L. G. Birliği: 1-0

Mağusa T. Gücü – Mesarya: 3-1

Gönyeli – Karşıyaka: 6-1

A. Yeşilova – Lefke: 2-4

AKSA Birinci Lig

Yalova – S. Geçitkale: 2-1

K. Kaymaklı – Lapta: 3-0

Maraş – Yeniboğaziçi: 0-6

N. Dipkarpaz – M. H. Yılmazköy: 1-1

Düzkaya – Binatlı: 3-2

A. Kozanköy – Vadili: 5-1

Mormenekşe – Çanakkale: 1-0

Türk Ocağı – Hamitköy: 2-0

16 Aralık Pazartesi

AKSA Süper Lig

Galatasaray, uzatma dakikalarında galibiyeti koruyamadı Galatasaray, uzatma dakikalarında galibiyeti koruyamadı

M. Değirmenlik – Göçmenköy (18.30)