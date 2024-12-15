AKSA Süper Lig
Çetinkaya – Cihangir: 1-0
Esentepe – Yenicami: 2-0
Doğan T. Birliği – T. H. Dumlupınar: 1-3
C. B. Gençlik Gücü – DND L. G. Birliği: 1-0
Mağusa T. Gücü – Mesarya: 3-1
Gönyeli – Karşıyaka: 6-1
A. Yeşilova – Lefke: 2-4
AKSA Birinci Lig
Yalova – S. Geçitkale: 2-1
K. Kaymaklı – Lapta: 3-0
Maraş – Yeniboğaziçi: 0-6
N. Dipkarpaz – M. H. Yılmazköy: 1-1
Düzkaya – Binatlı: 3-2
A. Kozanköy – Vadili: 5-1
Mormenekşe – Çanakkale: 1-0
Türk Ocağı – Hamitköy: 2-0
16 Aralık Pazartesi
AKSA Süper Lig
M. Değirmenlik – Göçmenköy (18.30)