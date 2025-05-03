AKSA Süper Lig

Yenicami – Gönyeli: 2-5

Esentepe – Doğan T. Birliği: 0-0

Cihangir – Mesarya: 5-2

Göçmenköy – A. Yeşilova: 0-3

DND L. G. Birliği – Mağusa T. Gücü: 3-8

Lefke – Çetinkaya: 0-4

Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü: 1-3

4 Mayıs Pazar

AKSA Birinci Lig

M. Döveç Stadı

Çanakkale – Düzkaya (16.00)

Halil Atlar

Şht. H. Ruso Stadı

K. Kaymaklı – Yalova (16.00)

Şakir Azizoğlu

M. Üçöz Stadı

M. H. Yılmazköy – Türk Ocağı (16.00)

Emre Öztaşlı

Atatürk Stadı

Hamitköy – Binatlı (16.00)

Burak Mandıralı

14 Ağustos Stadı

Vadili – Mormenekşe (16.00)

Mustafa Torun

Geçitkale Stadı

S. Geçitkale – Ünimar Maraş (16.00)

Tufan Çerçioğlu

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Atoll Kozanköy (16.00)

Fehim Dayı

Osman E. Mehmet Stadı

Yeniboğaziçi – N. Dipkarpaz (16.00)

Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Kadınlar Bilardo Şampiyonu Ghaffari'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Kadınlar Bilardo Şampiyonu Ghaffari'yi kabul etti

İbrahim Katmer