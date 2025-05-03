AKSA Süper Lig
Yenicami – Gönyeli: 2-5
Esentepe – Doğan T. Birliği: 0-0
Cihangir – Mesarya: 5-2
Göçmenköy – A. Yeşilova: 0-3
DND L. G. Birliği – Mağusa T. Gücü: 3-8
Lefke – Çetinkaya: 0-4
Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü: 1-3
4 Mayıs Pazar
AKSA Birinci Lig
M. Döveç Stadı
Çanakkale – Düzkaya (16.00)
Halil Atlar
Şht. H. Ruso Stadı
K. Kaymaklı – Yalova (16.00)
Şakir Azizoğlu
M. Üçöz Stadı
M. H. Yılmazköy – Türk Ocağı (16.00)
Emre Öztaşlı
Atatürk Stadı
Hamitköy – Binatlı (16.00)
Burak Mandıralı
14 Ağustos Stadı
Vadili – Mormenekşe (16.00)
Mustafa Torun
Geçitkale Stadı
S. Geçitkale – Ünimar Maraş (16.00)
Tufan Çerçioğlu
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Atoll Kozanköy (16.00)
Fehim Dayı
Osman E. Mehmet Stadı
Yeniboğaziçi – N. Dipkarpaz (16.00)
İbrahim Katmer