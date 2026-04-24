Real Madrid, Arda Güler’in sağ arka adalesinde zedelenme tespit edildiğini duyurdu.

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler’in sakatlığına ilişkin resmi açıklama yaptı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Bugün oyuncumuz Arda Güler’e Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından yapılan testler sonucunda sağ bacak arka adalesinde zedelenme tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Arda Güler, Real Madrid'in LaLiga'da oynadığı 32 maçın hepsinde süre almıştı. Milli yıldız bu sezon ilk kez bir lig maçında forma giymeme ihtimali bulunuyor.

21 yaşındaki milli oyuncu eflatun-beyazıların LaLiga'daki son müsabakasında, Alaves karşısında Mbappe'nin attığı golün asistini yapmıştı.

Real Madrid, LaLiga'nın 32. haftasında Real Betis'e konuk olacak. La Cartuja Stadı’ndaki maç saat 22.00'da başlayacak.

4 MAÇTA YOK, SEZONU KAPATTI

MARCA gazetesinin haberine göre; Arda Güler, yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid'in La Liga'da önümüzdeki 4 hafta içinde oynayacağı son 6 maçta forma giyemeyecek.

Arda Güler sakatlık sürecinde Real Betis, Espanyol, Barcelona, Real Oviedo, Sevilla ve Atletico Madrid'le oynanacak maçlarda görev alamayacak.

DÜNYA KUPASINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Arda Güler'in 2026 Dünya Kupası'na yetişmesi ve A Milli Takım formasıyla boy göstermesi bekleniyor.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıkan Arda Güler, 6 gol atıp 14 de asist üreterek toplamda 20 gole doğrudan katkı sağladı.