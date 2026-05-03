Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Samsunspor, oyunun kontrolünü kısa sürede ele aldı. Orta sahadaki direnç ve hızlı hücum geçişleriyle rakibini zorlayan ev sahibi ekip, Galatasaray savunmasına baskı kurdu.

Karşılaşmanın kırılma anı 63. dakikada yaşandı. Galatasaray kalecisi Günay Güvenç’in gördüğü kırmızı kart sonrası sarı-kırmızılı ekip 10 kişi kaldı. Bu gelişmenin ardından oyun tamamen Samsunspor’un üstünlüğüne geçti.

Eksik kalan rakibi karşısında baskısını artıran Samsunspor, Ndiaye’nin golüyle öne geçti. 71. dakikada ise Marius Mouandilmadji bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci golünü kaydetti ve farkı ikiye çıkardı. Sonrasında ise Samsunspor, Ndiaye ile 4. golü buldu.

Bu golle birlikte skor 4-1’e geldi.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Samsunspor, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip sezonun dikkat çeken galibiyetlerinden birine imza atarken, Galatasaray’ın kalan iki haftada alacağı bir galibiyetle şampiyonluğunu ilan etme avantajı sürüyor.