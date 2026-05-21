Gönyeli–Alayköy Belediyesi’nin düzenlediği GABFEST 2026 kapsamındaki Çocuk Şenliği, yarın Yılmazköy’deki etkinliklerle başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 18.30’da Yılmazköy Çiftlik Sokak Parkı’ndaki programda basket atma yarışması, GAB Tohum Atölyesi ve çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler yer alacak.

Cuma günü Yalçın Park’ta saat 18.30’da düzenlenecek etkinliklerde kortej, okulların dans gösterileri, sahne şovları ve çocuklara yönelik ikramlar yapılacak. Cumartesi günü ise Gönyeli SAM’da Satranç Turnuvası düzenlenecek.

Pazar günü Alayköy Üsküdar Sokak Parkı’nda bisiklet atölyeleri, Leman Cankat Atölyeleri, Biyologlar Derneği Ekosistem Tasarım Atölyesi, DJ Coşkuner performansı ve Sinan Güzen sahnesi çocuklarla buluşacak.

5 Haziran Cuma günü ise Yenikent’te Uçurtma Şöleni ve Simge konseri düzenlenecek; aynı gün Dünya Çevre Günü etkinlikleri yapılacak. Etkinlik alanında şişme oyun parkları, yüz boyama etkinlikleri, çocuk atölyeleri, ücretsiz karakalem çizimleri, maskotlar, çocuklara ikramlar, uçurtmalar, oyun ablaları ve festival lezzetleri yer alacak.

- Amcaoğlu: “Çocukların güvenle oynadığı, ailelerin birlikte vakit geçirdiği, sokakların yeniden hayat bulduğu bir kent kültürü oluşturmak için çalışıyoruz”

Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli’den Alayköy’e, Yenikent’ten Yılmazköy’e kadar kentin dört bir yanında çocukların yüzünü güldürecek etkinlikler için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Kentte belediyeciliği sadece altyapı ve hizmet üretmek olarak sürdürmediklerini belirten Amcaoğlu, çocukların güvenle oynadığı, ailelerin birlikte vakit geçirdiği ve sokakların yeniden hayat bulduğu bir kent kültürü oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Amcaoğlu, çocukların sosyal yaşama katılımını artırmak ve kentin farklı bölgelerinde etkinlikler düzenlemek için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.