KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Talas Uluslararası Türkoloji Zirvesi'ne katıldı.
Öksüzoğlu, Türk dünyasının ortak kültürel mirası "1926 Bakü Türkoloji Zirvesinin 100. Yılı" münasebetiyle, Türk Devletleri Teşkilatının Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın himayelerinde Kayseri'de gerçekleştirilen zirveye katıldı.
Kıbrıs Türk halkının mücadelesini anlatan Öksüzoğlu, şiirler de okudu. Öksüzoğlu’nun konuşması ve şiirleri ilgiyle dinlendi.
Öksüzoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte Türk Dünyası Millet Bahçesi'ndeki "Ortak Türk Alfabesi" anıtının açılışına da katıldı.