Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-2 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada Barış Alper Yılmaz, 70. dakikada Dries Mertens ve 90. dakikada Berkan Kutlu kaydetti. VavaCars Fatih Karagümrük'ün golleri 34. dakikada Ryan Mendes ve 86. dakikada Markao'dan geldi.

Karşılaşmada Barış Alper 1 gol 1 asistle yıldızlaşan isim oldu.

Bu sonuçla şampiyonluk yolunda büyük bir adım atan lider Galatasaray 99 puana yükseldi ve kalan 2 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Düşme hattında yer alan VavaCars Fatih Karagümrük 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.