Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan kritik maçın ilk yarısını konuk Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 42. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Ev sahibi RAMS Başakşehir, golcüsü Krzysztof Piatek ile 53. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı. Böylece Piatek, bu sezon Süper Lig'de 13 golle ulaştı.

59. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Bu golle Barış Alper, bu sezon Süper Lig'de attığı gol sayısını 10'a yükseltti.

Kalan sürede skor değişmedi ve Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran ve yoluna namağlup devem eden sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

Bu sezon evinde ilk kez yenilen RAMS Başakşehir ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki tek yenilgisiz tek takım konumunda bulunuyor.