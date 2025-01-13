Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan kritik maçın ilk yarısını konuk Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 42. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Ev sahibi RAMS Başakşehir, golcüsü Krzysztof Piatek ile 53. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı. Böylece Piatek, bu sezon Süper Lig'de 13 golle ulaştı.

59. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Bu golle Barış Alper, bu sezon Süper Lig'de attığı gol sayısını 10'a yükseltti.

Kalan sürede skor değişmedi ve Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran ve yoluna namağlup devem eden sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

Bu sezon evinde ilk kez yenilen RAMS Başakşehir ise 26 puanda kaldı.

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Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki tek yenilgisiz tek takım konumunda bulunuyor.