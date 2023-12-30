Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin verilmedi. Bu gelişme üzerine sahaya çıkmayı reddeden Fenerbahçe ve Galatasaray, taleplerinden geri adım atmadı. Gelişmelerin ardından Süper Kupa finali iptal edildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşandı. Suudi yetkililer bazı taleplere olumsuz cevap verdi.

Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü.

Yasağı koyanın Suudi hükümeti olduğu iddia edildi. İki kulüp yasağın kaldırılmasını talep etti.

Talepler karşılanmazsa takımlar sahaya çıkmama kararı aldı. TFF ve kulüp başkanları görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası kulüplerin maça çıkacağı açıklandı.

Ancak Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, kamp yaptığı otelden ayrılmadı.

Yaşananların ardından Süper Kupa finali iptal edildi.