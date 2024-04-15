Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, kapanış maçında Alanya Oba Stadı'nda Akdeniz temsilcisi ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında hücumda etkili olamayan Galatasaray, savunmada ise rakibine birçok pozisyon verse de kalesinde gol görmedi. Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.

Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında ilk yarının etkisiz oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ile Serge Aurier'i oyundan çıkarırken yerlerine Kaan Ayhan ile Hakim Ziyech'i aldı. Galatasaray, ikinci yarıda farklı bir görüntü çizdi. Müsabakanın 56 ve 72. dakikalarında Barış Alper Yılmaz, 61. dakikasında Hakim Ziyech, 83. dakikasında ise Mauro Icardi ile ağları havalandıran sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

"Cimbom" bu sonuçla ligdeki 28. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 87'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla dün Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı.

Üst üste son 4 Süper Lig maçını kazanan ve 7 maçtır mağlup olmayan Alanyaspor'un yenilmezlik serisi sona erdi. Bu sezonki 10. yenilgisini alan yeşil-turunculu takım, 42 puanda kaldı.