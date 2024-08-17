Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı takım 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Tümosan Konyaspor'un tek golü 45. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 6 yaptı. Tümosan Konyaspor 3 puanda kaldı.

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Ligin bir sonraki haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Galatasaray'ın Avrupa mücadelesi olduğu gerekçeksiyle 3. haftadaki Gaziantep FK maçı TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Editör: Kıbrıs Genç Tv