Galatasaray Kulübü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Alpcans firmasıyla ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Anlaşma kapsamında Alpcans markası, sarı-kırmızılı futbol takımının kol altında yer alacak. Galatasaray Kulübü, anlaşma kapsamında 70 milyon lira ve Alpcans'ın KKTC'de inşa ettiği Alpcan Towers Key West Projesi'nin gelirinden pay alacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, Alpcans Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Alpcan ile başkan yardımcısı Celal Alpcan katıldı.

Sözleşme töreninde açıklamalarda bulunan Niyazi Yelkencioğlu, "Sponsor ilişkilerimizi sözleşmelerden ve rakamlardan ibaret görmüyoruz. İşbirliklerimizi beraberlik duygusu ve samimiyete dayalı bir yol arkadaşlığı üzerine kuruyoruz. Sponsorlarla birlikteliğimizi bir döneme mahsus değil geleceğe uzanan bir süreç olması temennisiyle yola çıkıyoruz. Bu sezon futbol A takımımıza katkı sunacak Alpcans İnşaat ile kulübümüz arasında uzun soluklu bir işbirliği diliyoruz." diye konuştu.

Futbol takımının 5. yıldıza ilerlediğini aktaran Yelkencioğlu, "Üst üste 3. Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 5. yıldız hedefine kararlılıkla ilerleyen futbol A takımımız, Avrupa'da da aldığı sonuçlar ile oynadığı futbolla adını dünya çapında yüksek sesle duyurmakta ve marka değerini gözle görünür şekilde artırmaktadır. Galatasaray'ın Türkiye'de futbolun cazibe merkezi olduğu gerçektir. Bu başarı silsilesinin yansımalarını bu sezonki rekor sponsorluk gelirlerinde de görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Niyazi Yelkencioğlu, Alpcans'ın forma kol altına sponsor olmasıyla ilgili, "Galatasaray tarihinde ilk defa kol altına bir sponsor aldık. Şu anda formamızda hiç boş yer kalmadı. Bu da Galatasaray tarihinde bir ilk. Sadece formaya alınan sponsorluk bedeli 30 milyon avroyu geçti. Bizim 48 sponsorumuz var. Toplamda 70 milyon avroyu geçmiş durumdayız. Bu da bir ilk ve rekor." şeklinde görüş belirtti.

- Hatipoğlu: "Galatasaray ciddi bir gelir elde edecek"

İbrahim Hatipoğlu ise Yüksel Alpcan ile kısa sürede sponsorluk anlaşmasına vardıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Galatasaray, dünyanın en önemli spor kulüplerinden, dünyanın her yerinde ciddi taraftarı olan ve takip edilen Türkiye'nin en büyük markalarından bir tanesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gönülden Galatasaraylı bir aile ile böyle bir işbirliği yapmak bize gurur veriyor. Gösterdikleri fedakarlıklardan ve Galatasaraylı olmanın getirdiği cömertlikten dolayı teşekkür ediyorum. Kıbrıs, hepimizin milli duygularının yüksek olduğu, Akdeniz'in saklı bir cenneti. Son yıllarda Kuzey Kıbrıs hak ettiği noktada olmasa bile çok ciddi bir şekilde gelişti. Galatasaray olarak ezelden beri ciddi dostluklarımızın olduğu, taraftarımızın yoğunlukta olduğu yer. Galatasaray markasını Alpcans ile bir araya getirmekten mutluyuz. Bu salt bir sponsorluk anlaşması değil, arkasında bir işbirliği protokolü var. Gelir anlamında devam edecek bir protokol. Key West Projesi bu işbirliğinin önemli bir noktası. Bu projeden Galatasaray ciddi bir gelir elde edecek. Bunun yanında formamızda Alpcans markasını taşıyacağız."

Hatipoğlu, kulübün Uzak Doğu'ya açılmaya hazırlandığını aktararak, "Dünyanın büyük bir nüfusunun yaşadığı bölgeyle iletişimimizi geliştirmek ve işbirliğimizi artırmayı planlıyoruz. Geçmiş dönemlerde hem Çin Halk Cumhuriyeti hem Güney Kore'nin büyükelçileri başkanımızı ziyaret etti. Galatasaray markası, dünyanın her yerinde ilgi görüyor. İşbirliği yapmak isteyenlere sıcak bakıyoruz. Dünyanın bütün büyük kulüpleri, bu coğrafyaya büyük ilgi gösteriyor. Galatasaray da bunun dışında kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

- Yüksel Alpcan: "Bu sponsorluk aile olarak hayalimizdi"

Yüksel Alpcan ise ailece Galatasaray taraftarı olduklarını belirterek, sponsorluk hayalini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün uluslararası alandaki başarılarına değinen Alpcan, "Bir dünya markası ve Türk dünyasının gurur kaynağı olan Galatasaray Kulübüne desteğimizi kabul ettikleri için teşekkür ederiz. Bu işbirliğinin herkese hayırlı olmasını gönülden diliyorum. Her zaman daha büyük başarılara imza atmaya olan arzumuz bizi Galatasaray Kulübü ile ortak duyguda buluşturuyor. İlerleyen yıllarda firmamız için hedefimiz, Galatasaray'ın yaptığı gibi başarılarla dolu bir miras bırakmak. Gönülden bağlı olduğumuz Galatasaray ile KKTC'li bir firma olarak bir araya geldiğimiz için gurur duyuyoruz. Bu sponsorluk aile olarak bizim bir hayalimizdi. Galatasaray büyük bir camia. Bizim için büyük bir günü yaşıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Alpcan, anlaşmanın şartlarıyla ilgili, "70 milyon lira karşılığında forma sponsorluğu için anlaştık." dedi.

Bunun üzerine söz alan Hatipoğlu, "Anlaşmamızın kapsamında formamızda kol altında isim taşıması var. Key West Projesi'ndeki gelirden Galatasaray'a ayrılan bir pay var. Bu anlaşma, bizim planladığımız bütçelerde gerçekleşmesi durumunda 5 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşabilecek bir işbirliğidir." diye konuştu.