KKTC Galatasaray Taraftar Derneği, Thalassaemia Derneği’ne serum bağışında bulundu.

Galatasaray Taraftar Derneği tarafından yapılan açıklamada, Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Altuner ve Taha Can Gürlek’in Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli’yle bir araya geldikleri ve Derneğe destek belirttikleri bildirildi.

Ziyarette, Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli Akdeniz anemisi olarak bilinen Thalassaemia’nın KKTC’deki durumu, Derneğin kuruluş süreci ve Kıbrıs Türk toplumunun sağlık alanındaki farkındalık çalışmalarına yaptığı katkılar hakkında bilgi verdi.

Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit ise görüşmede toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, özellikle sağlık alanında sivil toplum örgütleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin gerekliliğini ifade etti.

Karapelit ayrıca Galatasaray taraftarları olarak benzer sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vereceklerini de belirterek, kan bağışı etkinliği düzenlemeyi ve Thalassaemia konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.