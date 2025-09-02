Galatasaray, Türkiye milli takım kalecisi Uğurcan Çakır'ı 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Transfermarkt verilerine 33 milyon Euro karşılığında olarak geçen bu transfer, Uğurcan Çakır'ı Victor Oshimen'in ardından Türkiye Süper Lig tarihinin en pahalı 2. transferi yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Galastasaray'dan yapılan açıklamaya göre transferin bedeli 27 milyon 500 bin Euro artı KDV olarak duyurulurken, Trabzonspor'un yaptığı açıklamaya göre transfer bedeli KDV dahil 33 milyon Euro artı 3 milyon Euro şarta bağlı bonus olacak.

Transfermarkt verilerine 33 milyon Euro karşılığında olarak geçen bu transfer, yine Transfermarkt verilerine göre Uğurcan Çakır'ı Victor Oshimen'in ardından Türkiye Süper Lig tarihinin en pahalı 2. transferi yaptı.