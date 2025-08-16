Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup edip ikide iki yaptı. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Mauro Icardi, sakatlıktan döndükten sonraki ilk maçında ağları havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Fatih Karagümrük ise Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur 11'iyle sahada yer aldı.

Galatasaray maçı Barış Alper Yılmaz, Fatih Kurucuk (kendi kalesine) ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde ikide iki yapıp puanını 6'ya çıkardı. Fatih Karagümrük ise bu sezonki ilk maçını puansız tamamladı.

OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK YOK

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça, Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Victor Osimhen, Arda Ünyay yer aldı.

Okan Buruk, Süper Lig'in ilk haftasında 3-0 kazandıkları Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

ICARDI GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 281 gün sonra bir maçın kadrosunda yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te İngiltere temsilcisi Tottenham ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Mauro Icardi, Tottenham müsabakasının ardından Fatih Karagümrük maçıyla takıma döndü. Tecrübeli santrfor, yedekler arasındaki yer alarak ilk kez maç kadrosuna girdi.

Icardi, 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

OSIMHEN İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yıldız transferi Victor Osimhen, bu sezon ilk kez maç kadrosuna yazıldı.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız için kulübü Napoli'ye 75 milyon avro ödendi. Temmuz ayının son günlerinde kadroya katılarak çalışmalara başlayan Osimhen, antrenman eksikliği nedeniyle ilk haftadaki Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadı.

Bu sezon ilk kez bir resmi maçta taraftarının önüne çıkan Galatasaray'da Osimhen de 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu.

Yıldız futbolcu, maçın 61. dakikasında Mario Lemina'nın yerine oyuna girdi.