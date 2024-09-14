Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 5-0 galip ayrılırken, golleri Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Ligde bir maçı eksik olan Galatasaray, 4'te 4 yaptı ve puanını 12 yaptı. Sarı kırmızılılar 4 maçta 14 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı. Eksi 10 averaja sahip olan Rizespor, Galatasaray ve Fenerbahçe'den toplam 10 gol yedi.