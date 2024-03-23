Galler Prensesi Kate Middleton, bir süredir devam eden spekülasyonlara yayınladığı bir video mesajla son verdi ve kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

Middleton kanserin erken teşhis edildiğini ancak “büyük bir şok yaşadığını” kaydetti.

Video mesajında haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söyledi.

42 yaşındaki Middleton, Ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediği belirtti.

Prenses 2 dakika 15 saniyelik video mesajında kemoterapi gördüğünü de söyledi:

“Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım"

Prenses video mesajında kanserin türüne ilişkin bilgi vermedi, "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum." mesajını iletti.

Middleton şunları söyledi:

"Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes, lütfen inancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz."

Middleton küçük çocuklarının psikolojisi için de hassas bir şekilde konuyu eşi William ile yürütmeye çalıştıklarını anlattı ve ailesinin "biraz zamana, alana ve mahremiyete" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kate Middleton’ın çocukları ile paylaştığı fotoğrafı sonrası çeşitli senaryolar dile getirilmişti. Prenses hakkında çok sayıda komplo teorisi ortaya atılmıştı.

Middleton ve Galler Prensesi'nin Kraliyet Ailesi'nin Paskalya Bayramı programına katılması beklenmiyor ve prensesin resmi görevlerine yakın gelecekte geri dönmesi de öngörülmüyor.

Saray ayrıca, Prens William'ın geçen ayki bir anma törenine aniden katılmaktan vazgeçmesinin de kanser teşhisiyle ilgili olduğunu bildirdi.

Başbakan Rishi Sunak, Prenses'in "müthiş bir cesaret" gösterdiğini belirtirken, "hızla iyileşmesini umduğunu" vurguladı

Sunak "Son haftalarda Prenses yoğun bir tartışmaya konu oldu ve dünya genelindeki medyanın belirli kesimlerinde ve sosyal medyada haksız bir muameleye uğradı. Mesele sağlık olduğunda, herkes gibi Prenses de tedavisine yoğunlaşmak için mahremiyeti ve sevgili ailesiyle birlikte olmayı hak ediyor" dedi.