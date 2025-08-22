Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bugün devir teslim töreni yapıldı. Sadık Gardiyanoğlu görevi, Oğuzhan Hasipoğlu’na devretti.

-Gardiyanoğlu: “Ben kırgınlıklarla yaşayan biri değilim, bu bir bayrak yarışıdır”

Devir teslim töreninde konuşan Gardiyanoğlu, ilk göreve geldiğinde bakanlık görevini Hasan Taçoy’dan devraldığını söyleyerek, “O gün, ‘Bunlar bir hizmet yarışıdır, önemli olan bayrağı daha yukarı taşımaktır’ demiştim. Bugün de görevi canım kadar çok sevdiğim değerli dostuma devrediyorum” diye konuştu.

Ulusal Birlik Partisi’ndeki dokuz yıllık ilçe başkanlığı döneminde, Hasipoğlu ile uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulduklarını dile getiren Gardiyanoğlu, “Sizinle beraber güneşin doğuşunu seçim çalışmalarında arazide çok gördük. Görevi dostuma devretmenin mutluluğu içerisindeyim” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın zor bir bakanlık olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, müdür ve bakanlık ekibiyle "önemli işler başardıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 40 Milyon TL borçla devraldığı Sosyal Sigortaların şu anda 2 Milyar TL’ye yakın artı parası olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı’nı 300 Milyon dolar ile devraldığını şu anda 700 Milyon dolar aktif büyüklüğü olduğunu kaydetti.

Yeni tesisler açtıklarını, adadaki tüm rehabilitasyon merkezlerini tamamladıklarını, son bir buçuk yıl içinde on yıldır alınamayan dokuz tane engelli aracı aldıklarını aktaran Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çok hassas ve vicdan isteyen bir bakanlık olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu’nun ve ekibine desteğe hazır olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, bakanlık görevini devraldığında, “Nasıl girdiysem Allah öyle çıkmayı nasip etsin” dediğini belirterek, vicdanı rahat bir şekilde görevi devrettiğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür eden Gardiyanoğlu, iki yıl kabinesinde görev aldığını, KKTC halkına hizmet ettiğini ve birçok şeyler başardıklarını dile getirdi. “Eminim ki sizler de bayrağı aldığınız yerden çok daha yukarıya çıkaracaksınız” diyen Gardiyanoğlu, yeni görevinde Hasipoğlu’na başarılar diledi.

İnsan ticareti ve kaçakçılığı konularının çok gündeme geldiğini hatırlatan Gardiyanoğlu, “Bakan olarak üç ay önce başlattığım özel bir operasyonum var. Bakan değilim ama bir milletvekiliyim. Hayatımda hiçbir işi yarım bırakmadım. Başlattığım işimi takip edeceğim. Bizi izlemeye devam edin” dedi.

Gazetecilerin “Kırıldınız mı?” sorusu üzerine Gardiyanoğlu, “Hayır” yanıtını verdi. “Ben kırgınlıklarla yaşayan biri değilim. Bizler bu siyasi makamlara gelene kadar birçok görev değişiklikleri yaşamışızdır, bu bir bayrak yarışıdır” diye konuşan Gardiyanoğlu, kendisinin de bayrağı aynı zamanda nikah şahidi olan Hasan Taçoy’dan devraldığını belirtti.

“Bizde kırgınlık yoktur. Unutmayın ki bizler halkın vekiliyiz. Bizler kırılalım, küselim diye bu makamlara gelmeyiz” diyen Gardiyanoğlu, önemli olanın halka hizmet olduğunu vurguladı.

“21 bin işveren ve 160 bin sosyal sigortalının sorumluluğu omuzlarımızdadır” diyen Gardiyanoğlu, bilgi birikimini Hasipoğlu’na aktarmaya hazır olduğunu kaydetti.

“Burası vefalı bir kurum dediniz, bu vefalı kuruma, vefasızlar da sızabiliyor mu?” sorusu karşılık Gardiyanoğlu, şu yanıtı verdi:

“Arada vefasızlık olabiliyor. Yetki aşımına girenler olabilir. Bazen bu koltuğun yükü, bazılarına ağır gelmiş olabilir ama bakan olarak soğukkanlılığınızı korursunuz. Çünkü siz bu kurumun bakanı değil abisisiniz, bu kurum bakanlık kaldırmaz. Bu kurum abi şefkatiyle, kardeş vicdanıyla yürüyen bir bakanlıktır. Önemli olan oturduğunuz makamların ağırlığını, sorumluluğunu taşıyabilmektir.”

Prim desteklerini başlattığını ve rekor prim destekleri verdiğini söyleyen Gardiyanoğlu, 2025 yılının aralık ayında ödenmesi gereken emeklilerin 13’üncü maaşının kasada hazır ve yarın sabah ödenebilecek durumda olduğunu belirtti.

-Hasipoğlu: “Nihai hedefimiz halka hizmet”

Oğuzhan Hasipoğlu da, Gardiyanoğlu’na teşekkür ederek, “Ben her zaman kendisine ‘Başkanım’ derim çünkü beraber yol arkadaşlığımız var, parti teşkilatlarında çalışmışlığımız var. Çok uyumlu, birbirimizi anlayan bir çalışma ortamımız oldu” dedi.

Şanslı bir bakan olduğunu ifade eden Hasipoğlu, pozitif bir muhabbetle bakanlığı devraldığını bunun her bakana nasip olmadığını söyleyerek, “Dostum Sadık kardeşimle beraber yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Nihai hedeflerinin halka hizmet olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öneminin farkında olduğunu kaydetti. Bakanlığın, vatandaşın hayatına dokunduğunu dile getiren Oğuzhan Hasipoğlu, “Amacımız toplumsal adaleti, uyumu devam ettirmek. Bayrağı kaldığı yerden alıp, en iyi şekilde halkımıza hizmet etmek” dedi.

Yıllarca vekil olarak Meclis’te yasama anlamında hizmet ettiğini bugün de Başbakan ve Cumhurbaşkanının takdiriyle Bakanlık görevini devraldığını belirten Hasipoğlu, daha önce kısa bir süre Bakanlıkta görev aldığını, ardından Genel Sekreter ve vekil olarak devam ettiğini hatırlattı.

Hiçbir zaman hizmet ettiği ortam ayrımı yapmadığını vurgulayan Hasipoğlu, “Ne görev verilirse onu üstlendim. Hiçbir zaman isyan etmedim. Vatanıma, milletime hizmeti her ortamda, her mecrada yapacağım ülküsüyle ve şiarıyla hareket ettim” dedi.

Bugün Bakan olarak hizmet etmeye devam edeceğini söyleyen Hasipoğlu, “Şanslıyım ki böyle güzel bir ortam, ekip, yapılan icraatlar var. Bu icraatları daha da ileriye taşımak için Bakanımızla her zaman istişare ederek, yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.