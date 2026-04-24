Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, hayat pahalılığına ilişkin tartışmanın ekonomik boyuttan çıkarak siyasi zemine taşındığını söyledi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Diyalog TV’de konuşan Gardiyanoğlu, 2018’deki dörtlü hükümet döneminde hayat pahalılığı ödemelerinin bir yıl durdurulduğunu ve geri ödeme yapılmadığını söyledi.

“Biz çalışanların cebine dokunmadık, sadece ödemeleri zamana yaydık.” diyen Sadık Gardiyanoğlu, pandemi döneminde kamu maaşlarında geçici yüzde 50 kesinti yapıldığını, daha sonra bunun tamamının ödendiğini hatırlattı.

Gardiyanoğlu, özel sektöre de devlet desteği verildiğini ifade ederek enerji krizine de değindi.

Sadık Gardiyanoğlu, fiyat istikrar fonu kullanılarak akaryakıt fiyatlarının Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın altında tutulduğunu söyledi.

Yüzde 50 hayat pahalılığı ödemesinin ertelenmesi konusunda da önerinin sendikalardan geldiğini, hükümetin bunu kabul ettiğini söyleyen Gardiyanoğlu, sonrasında konunun ekonomik olmaktan çıktığını ve UBP’yi hükümetten düşürmeye yönelik siyasi kampanyaya dönüştüğünü savundu.

Ekonomik tedbirler kapsamında sosyal sigorta prim destekleri, kredi paketleri ve muhaceret affı gibi düzenlemelerden söz eden Gardiyanoğlu, hükümetin haziran ayına kadar mali dengeyi korumayı hedeflediğini kaydetti.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Gardiyanoğlu, haziran-eylül arasında erken seçimin gündemde olmadığını söyledi.

Gardiyanoğlu, "Seçim tarihini UBP grubu belirleyecek. Sayın Başbakanımız da bunu açıkça ifade etti.” dedi.