Cumhuriyet Meclisi'nde Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers'ın konuşmasını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, Bolu’daki yangından hemen sonra talimat vererek müfettişleri tüm ilçelerde, otellerden başlamak üzere iş sağlığı ve güvenliği teftişlerine yönlendirdiğini, geniş çaplı denetimlerin önümüzdeki perşembeden itibaren başlayacağını açıkladı. Gardiyanoğlu, hedefleri bir ay içinde tüm otelleri denetlemek olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı milletvekillerinin güncel konuşmalarıyla sürüyor.

-Kürşat

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, “İçişleri yandaş işleri” konulu güncel konuşma yaptı.

Hükümeti “nöbetçi bakanlık” müessesesi kurmakla suçlayan Kürşat, hükümete sormak istedikleri sorular olduğunu ancak konuşmalar sırasında ilgili bakan salonda olmadığı için yanıt alamadıklarını dile getirdi. Kürşat, bu durumu kınadı, sonraki haftalarda bakanı konuşmaları dinlemeye ve yanıt vermeye çağırdı.

Kırsal kesim arsaları, devlet rezervlerindeki arazilerin kiralanması, organize hayvancılık bölgeleriyle ilgili siyasi “rant” unsurlarına dikkat çekmek için konuşma isteminde bulunduğunu dile getiren Kürşat, şeffaf ve adil bir dağıtım yapılmadığını savundu.

“Bu işler artık tamamen istismar edilmeye başladı” diyen Kürşat, hükümet yetkililerini eleştirdi.

Bu durumun kamu vicdanını yaraladığını söyleyen, Anayasa ve eşitlik ilkesine aykırı şekilde hareket edildiğini öne süren Kürşat, “Ganimet bitti, devletin elindeki kaynaklara sıra geldi.” diye konuştu.

Kürşat, dağıtımın hangi kriterlere göre yapıldığının bilinmediğini söyleyerek, “Tek görebildiğimiz kriterin hükümetle olan organik bağ olduğunu görüyoruz.” dedi.

Vadili’deki ağıl yerlerinin dağıtımıyla ilgili daha önce yaptıkları eleştirilere rağmen farklı bir adım atılmadığını söyleyen Kürşat, “Yandaşlarınıza arazi tahsis ettiğinizi gördük.” iddiasında bulundu.

Fide Kürşat, Dörtyol, Korkuteli, Vadili gibi yerlerde bu şekilde arsa dağıtılmasının gençlerin ülkeye olan güveninin sarsılmasına yol açtığını belirterek, “Adaya tutunmaya çalışan birçok gencimizin, orta yaşlı insanımızın hakları yenmeye devam ediyor.” dedi.

Kalkınma Planı’nı eleştiren Kürşat, eğer bir planlamaya gidilecekse, kimin hayvancı, kimin üretici, kimin çiftçi olduğunun belirlenmesi ve arazilerin bunlara tahsis edilmesi gerektiğini anlattı.

Gelinen noktada ülkede patates ithal edildiğini kaydeden Kürşat, patates üretimi yapan bazı üreticilerin arazilerinin “peşkeş” çekildiğini öne sürdü.

Kürşat, Güzelyurt ve Lefke’de narenciye açısından sorunlar yaşanmaya devam ettiğini ifade ederek, özellikle mandora konusunda ciddi sorunların sürdüğünü belirtti.

Bir yıllığına kiralanan ve yeni narenciye ağacı ekilen arazilere destek verildiğini söyleyen Kürşat, benzeri bir durumun zeytin ağaçları gibi ürününü yıllar sonra veren başka tarım ürünleri için de yapıldığını dile getirdi.

Usullerin hiçe sayıldığını savunan Kürşat, bu nedenle ülke insanının aidiyet duygusunun ortadan kalktığını ifade etti.

CTP Milletvekili Fide Kürşat, bu işlerin, şeffaf, adil ve objektif şekilde yasal mevzuatlarla düzenlenerek yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Meralar konusuna da değinen Kürşat, küçükbaş hayvan üreticisinin hayvanlarını otlatacak alanı kalmadığını kaydetti.

Kalkınma Planı’nda "hayvansal üretimde verim ve kalite yükseltilecek" dendiğini söyleyen Kürşat, birçok küçükbaş hayvan üreticisinin ortak mera alanlarının gasp edilmesi nedeniyle bu işi yapmaktan vazgeçtiğini dile getirdi.

Kürşat, Derince köyünden kamyonlarla 500-600 kamyon toprak alındığını söyleyerek, konuyla ilgili açıklama istedi.

-Rogers

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, “KKTC yangınlar için ne kadar hazırlıklı?” konulu güncel konuşma yaptı.

Rogers, konuşmasının başında, salonda hükümete mensup vekil ve bakanların olmadığını söyleyerek, sorularına yanıt alamayacaklarını kaydetti ve bu durumu eleştirdi.

Son yıllarda yaşanan yangınlara işaret eden Rogers, bu yangınlara müdahale sırasında itfaiyedeki araç gereç eksikliklerinin ortaya çıktığını söyledi. Rogers, “Hükümet bu yangınlardan ne ders çıkardı?” diye sordu.

Rogers, geçen ay Türkiye’nin Bolu kentinde yaşanan otel yangınına işaret ederek, oteldeki yangın tedbirlerinin yetersiz olması nedeniyle çok sayıda insanın vefat ettiğini kaydetti.

Jale Refik Rogers, yürürlükteki mevzuat nedeniyle itfaiyenin, inşaat projelerine görüş verdiğini ancak binalarda bu tedbirlerin alınıp alınmadığını denetleme zorunluluğu ya da ceza verme yetkisi olmadığını belirtti; bu konuda gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Rogers, bu nedenle binalar yangın yönetmeliğine uygun olmasa bile ruhsatlandırıldığını kaydetti.

Felaketlerin önlenmesi için gerekli adımların atılmadığını söyleyen Rogers, okul binalarında deprem güçlendirmelerinin çok küçük bir oranının yapıldığını söyledi.

Rogers, binaların yangından korunması hakkında hazırlanmış bir tüzük çalışması olduğunu ancak bu çalışmanın hayata geçirilmediğini ifade etti.

İtfaiyenin hem personel hem araç gereç konusunda sıkıntılar yaşadığını, hidrolik merdiven konusunda bile eksiklik olduğunu kaydeden Rogers, Orman Dairesi’nde de başta teşkilat yasası olmak üzere ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi, bu konuda gerekli adımların atılmasını istedi.

Rogers, 1980’lerden bu yana orman arazilerinin büyüdüğünü ancak buna paralel olarak kapasite artırımına gidilmediğini de anlattı.

Bağımsız Milletvekili Rogers, uzmanlaşmış yangın personeli istihdam edilmesinin önemine değindi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.

Bolu’daki yangından hemen sonra talimat vererek müfettişleri tüm ilçelerde, otellerden başlamak üzere iş sağlığı ve güvenliği teftişlerine yönlendirdiğini söyleyen Gardiyanoğlu, geniş çaplı denetimlerin önümüzdeki perşembeden itibaren başlayacağını dile getirdi.

Gardiyanoğlu hedeflerinin bir ay içinde tüm otelleri denetlemek olduğunu belirtti.

Bu denetimlerde, elektrik tesisatları, acil çıkış kapıları, yangınla mücadele gibi konulara öncelik verileceğini söyleyen Gardiyanoğlu ayrıca inşaat sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerdeki tüm firmaların, düzenli olarak iş sağlığı güvenliği raporları göndermesinin zorunlu kılındığını söyledi.

Gardiyanoğlu, bu raporları alan müfettişlerin rastgele denetimler de yapacağını anlattı.

Gardiyanoğlu, binaların yangın standartlarına uymaması halinde koçan alamadığını da dile getirdi.