Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Alper Özsakınç başkanlığındaki Sosyal Demokrat Hareketi temsilcileriyle görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sosyal Demokrat Hareketi Başkanı Alper Özsakınç, kabulde yaptığı konuşmada Bakan Gardiyanoğlu’nu çalışmalarını başarılı bulduklarını ve takdirle izlediklerini belirterek, örnek bir bakan olarak bu yönde çalışmalarının devam etmesini temenni etti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise konuşmasında göreve geldiği tarihten itibaren hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Yıllardır özlemle beklenen Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’ni hizmete açtıklarını, Kalkanlı Yaşam Evi’ni modern bir çehreye kavuşturduklarını anlatan Gardiyanoğlu, Girne, Gazimağusa ve Güneşköy’deki 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerinin de tadilatlarının tamamlandığını söyledi.

Yenierenköy ve İskele bölgesindeki yaşlılara yönelik bir huzurevi ve engellilere yönelik bir rehabilitasyon merkezi için, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Başbakan Ünal Üstel şahitliğinde Fenercioğlu Grup ile protokol imzaladıklarını anımsatan Gardiyanoğlu, hizmete açılacak iki tesis ile bölgedeki büyük bir eksikliğin giderileceğini ifade etti.

Huzurevleri ve rehabilitasyon merkezleri yasasına yıllarca kimsenin eğilmediğine dikkat çeken Gardiyanoğlu, yaşlı bakım evleri, özel bakım evleri ve rehabilitasyon merkezleri ile ilgili yasaların güncellendiğini, Bakanlığına bağlı dairelerin teşkilat yasalarının da günün şartlarına ihtiyaç verecek şekilde yenilendiğini ve Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak Meclis’e gönderileceğini kaydetti.