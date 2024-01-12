Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin ikinci toplantıda oy birliğiyle belirlendiğini açıkladı. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin aylık net 24 bin TL, brüt 27 bin 587 TL olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, asgari ücretin saatlik 159.15 TL, günlük 1273.24 TL ve haftalık 6366.23 TL olarak belirlendiğini kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak yılın ilk asgari ücretini bugün belirledi. Sadık Gardiyanoğlu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, ilgili bakan olarak uzlaşı aradığını belirterek, sgari ücret masasının kavga değil, birlik bütünlük masası olması gerektiğini her platformda söylediğini ifade etti.

Bugünkü asgari ücret toplantısı öncesi işveren ve işçi temsilcilerinin uzlaşı çağrılarının meyvelerini gördüklerini kaydeden Gardiyanoğlu, hem işveren, hem de işçi tarafına teşekkür etti.

“Toplumumuzun böyle bir uzlaşıya ihtiyacı vardır” diyen Gardiyanoğlu, devlet kanadına da uzun mesaileri nedeniyle teşekkürlerini sundu.

-“İşverenlere prim desteğini artırarak vermeye devam edeceğiz”

Haziran ayında sona erecek işverene yüzde 25’lik prim desteği uygulamasına işaret eden Gardiyanoğlu, bakanlık olarak zor dönemde işverenlere prim desteğini artırarak, vermeye devam edeceklerini söyledi. Gardiyanoğlu, prim desteğinin de 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olduğunu ve 31 Aralık 2024’te sonlandırılacağını kaydetti.

-"Asgari ücret masasını yeniden toplayarak, yöntemleri ele alacağız"

Asgari ücretin daha güncel olması ve günü yakalayabilmesi konusunda görüş birliği olduğunu belirten Gardiyanoğlu, ilerleyen günlerde asgari ücret masasını yeniden toplayarak, yöntemleri ele alacaklarını söyledi.

Bakanlar Kurulu'nun yaklaşık 3 hafta önce asgari ücretin 4 ayda bir, yılda 3 kez belirlenmesiyle ilgili karar aldığına işaret eden Gardiyanoğlu, asgari ücretin belirlenme yöntemleriyle ilgili temel noktalarının bu olacağını söyledi. Gardiyanoğlu, masada yöntemle ilgili oy birliğine ulaşana kadar müzakerelerin devam edeceğini ifade etti.

Gardiyanoğlu, “Asgari ücret masası kavga ve sektörleri ayrıştırma masası değil. Tam tersine bütünleştirme masasıdır. Çünkü işverensiz işçi, işçisiz de işveren olmaz” şeklinde konuştu.

-Alp

İşveren tarafı temsilcisi Alp Cengiz Alp de, işçi ve çalışanlar lehine bütün şartları zorladıklarını belirterek, çalışanların bugün üç tane iyi haber aldığını söyledi.

Alp bunları, "vergi dilimleriyle ilgili uzlaşı", "asgari ücret için 4 ayda bir toplantı" ve "6 aylık enflasyon yüzde 50.31 olmasına karşın bugün yüzde 52.38’lik bir artışa evet denmesi" olarak sıraladı. Alp, bu artışla çalışanlara bir nevi yüzde 2’lik refah payı verilmiş olduğunu ifade etti.

Alp, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

-Serdaroğlu

İşçi tarafı temsilcisi Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, “Hayırlı ve uğurlu olsun… Yeterli mi? Elbette hiçbir zaman yeterli olmaz” diyerek, rakamların kalıcı olması için alım gücünün korunması gerektiğini kaydetti.

Bir sonraki asgari ücrette aynı tartışmalar yaşanmaması için piyasadaki zamların önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, yüzde 50’lik artışla yola çıktıklarını ve bunu çekebilecekleri kadar yukarı çektiklerini belirtti.

“Uzlaşı, toplumsal barış ve işveren-işçi bir bütündür” mantığıyla ilerleyebilmek adına bir mesaj verildiğini dile getiren Serdaroğlu, yaklaşık 4 yıldır hayat pahalılığı ödeneğinin asgari ücrete yansıtılması gerektiğini söylediklerini belirterek, “Kısmet bugüneymiş” dedi.

Uzlaşıdan mutlu olduklarını ifade eden Serdaroğlu, bundan sonraki süreçte hedeflerinin, asgari ücreti “geçim ücreti"nden çıkartıp, “başlangıç ücreti” yapmak olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu, alım gücünün gerilememesi için de el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, işçi ve işveren temsilcileri tokalaşarak, basına poz verdi.

Gardiyanoğlu, “Bu, masanın iyi niyet farkıdır. Ben kendime pay çıkaracak değilim… Gerçekten birbirini düşünen hem işveren, hem işçi kesimiyle aynı ortamda olmak benim şansımdır. Şanslı bir bakanım” dedi.

KKTC’de asgari ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden beri aylık brüt 18 bin 103 TL ve net 15 bin 750 TL olarak uygulanıyordu.