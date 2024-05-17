Türk Devletleri Teşkilatı I. Sosyal Politikalar toplantısına katılmak üzere İstanbul’a giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile biraraya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bu yılı sosyal hizmet yılı ilan ettiklerini anlatan Bakan Gardiyanoğlu, Göktaş’a bakanlığın projeleri hakkında bilgi verdi.

Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerine yönelik çok ciddi çalışmalar başlattıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, sosyal devlet anlayışı içerisinde birçok projenin hayata geçtiğini anlattı.

Göktaş

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da ailenin bir toplum için ne kadar büyük önem arz ettiğini vurgulayarak önümüzdeki yılı aile yılı ilan ettiklerini söyledi.

Türk Devletleri olarak sosyal hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uluslararası işbirliklerinin artırılmasını hedeflediklerini dile getiren Göktaş, “Daha müreffeh bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.