Din İşleri Başkanlığı: "2027 yılı Hac ön kayıtları için son tarih 28 Ağustos"
Din İşleri Başkanlığı: "2027 yılı Hac ön kayıtları için son tarih 28 Ağustos"
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