Guterres, Ledra Palace Otel önündeki BM anıtına çelenk koydu
Guterres, Ledra Palace Otel önündeki BM anıtına çelenk koydu
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