Başbakan Ünal Üstel: “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı görevden alındı”
Başbakan Ünal Üstel: “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı görevden alındı”
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