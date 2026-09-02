Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, şu an bütün konsantrasyonunun tarifsiz bir acı içindeki insanlarda ve ileride herhangi bir şekilde karartılmaması ve her türlü sorumluluğun karşılığını bulmasının sağlanması için olayla ilgili bilgi ve verilerin sıcağı sıcağına toparlanmasında olduğunu kaydetti.

Kazanın olduğu ilk gün, kazanın oluş biçimine ve koşullarına dair herhangi bir bilgiye henüz ulaşmamışken, vefat eden insanların da olduğu bilgisi gelince, hükumet mensupları da dahil kaza sonrası ilk defa karşılaştığı tüm insanlara sarılıp 'başımız sağ olsun' dediğini ifade eden Erhürman, "Beni tanıyan herkes bilir ki, ne insanlara sarılıp 'başımız sağ olsun' demekten utanırım, ne de çekilen bir fotoğrafın yapay zeka olduğunu iddia edecek, ettirecek şekilde yalana başvuracak kadar aşağılık bir duruma düşerim." dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"Bunca acı, bunca çaba, sıcağı sıcağına araştırılması, soruşturulması gereken bunca şey varken böyle konularla uğraşmam. Ama iş 'yalancılık' imasına kadar vardırılınca, böyle bir ortamda yazmak zorunda kalmaktan hicap duyarak yazacağım.

Kazanın olduğu ilk gün, kazanın oluş biçimine ve koşullarına dair herhangi bir bilgiye henüz ulaşmamışken, vefat eden insanlarımızın da olduğu bilgisi gelince, hükumet mensupları da dahil kaza sonrası ilk defa karşılaştığım tüm insanlara sarılıp başımız sağ olsun dedim.

Sosyal medyada dolaştırılan fotoğraf da orada çekilmiş. Birkaç gün sonra servis edilmiş. Umursamadım. Ama anlaşılan birileri bu 'yapay zeka ürünü' demiş. Şimdi de 'yapay zeka değilmiş' paylaşımları yapılıyor.

Beni tanıyan herkes bilir ki, ne insanlara sarılıp 'başımız sağ olsun' demekten utanırım, ne de çekilen bir fotoğrafın yapay zeka olduğunu iddia edecek, ettirecek şekilde yalana başvuracak kadar aşağılık bir duruma düşerim.

Bu dönemde manipülasyonlar dahil çok şey yaşadık. Acı da çaba da kimin ne yaptığı ne yapmadığı ne yaptırdığı da bütün sorumluluklar da beynimde ve yüreğimde kazılı.

Şu anda bütün konsantrasyonum tarifsiz bir acı içindeki insanlarımızda. Bir de ileride herhangi bir şekilde karartılmaması ve her türlü sorumluluğun karşılığını bulmasının sağlanması için olayla ilgili bilgi ve verilerin sıcağı sıcağına toparlanmasında.

İş yalana vardırılınca bu kadar acının içinde böyle bir açıklama yapmak zorunda kalmaktan hicap duyduğumu bir kez daha söyleyerek bitirmek isterim."