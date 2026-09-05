Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı: 2 ürün imha edildi
Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı: 2 ürün imha edildi
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A V R U P A G A Z E T E S I 20260905 695X10K I B R I S G A Z E T E S I 20260905 752X10H A L K I N S E S I 20260905 695X1024S T A R K I B R I S 20260905 695X1024V A T A N K I B R I S 20260905 695X1024K I B R I S Y E N I B A K I S 20260905 768X9K I B R I S Y E N I D U Z E N 20260905 754X1