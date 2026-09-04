Girne açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybeden İsmail Kurt son yolculuğuna uğurlandı.

Kurt'un naaşı saat 13.00'te İsmail Safa camiinde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında Kurt'un ailesi ve yakınlarından fenalaşanlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile Kurt'un ailesi ve sevenleri katıldı.