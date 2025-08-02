Hava genellikle az bulutlu, en yüksek sıcaklık iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacak
Hava genellikle az bulutlu, en yüksek sıcaklık iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacak
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