Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu Sorumlusu ve Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu Üyesi, Gazeteci Mahmut Doğan, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölümü öğrencilerine yazılı ve sözlü anlatımın önemine dair seminer verdi.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, Doğan, özellikle kamu otoritesini temsil eden kurumların varlığı ve prestijlerinin korunması doğrultusunda, nitelikli haber üretme zorunluluğuna dikkat çekti.

Doğan seminerde, yazım kuralları ve anlatımdaki önemleri, yazılı ve sözlü anlatım ayrımı, türü ve biçimleri, anlatımın okur ve kamu için önemi, konu seçimi, konunun sınırlandırılması ve planı, anlatımı geliştirme yolları hakkında bilgi de vedi.