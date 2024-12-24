(Burhan Canbaz)

Muğla’nın Menteşe ilçesinde düşen Türkiye Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopterde hayatını kaybeden Genç Tv ve First FM eski çalışanlarından Gazeteci Taner Gönül’ün ağabeyi Pilot Tamer Gönül, İzmit’te son yolculuğuna uğurlandı.

Törende dualar eşliğinde uğurlanan Pilot Tamer Gönül’ün cenazesi için İzmit Fevziye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazının ardından düzenlenen törene Donanma Komutanı Kadir Yıldız, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Hüseyin Tığlı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Gönül için askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Pilot Tamer Gönül'ün cenazesi Bağçeşme Şehitliği'nde toprağa verildi.

Öte yandan Hayatını kaybeden pilot Tamer Gönül için Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki evinin önünde helallik alındı.