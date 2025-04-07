Gazeteci Yazar Başaran Düzgün, Lefkoşa Türk Lisesi BAVE Kütüphanesi’nin düzenlediği Kütüphanecilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öksüz Atlar Ülkesi ve son yayınlanan Pembe Boyalı Oda romanlarının tanıtımını yapan Başaran Düzgün mezunu olduğu Lefkoşa Türk Lisesi’nin Kıbrıslı Türklerin var olma mücadelesinde önemli bir mihenk taşı olduğunu kaydetti.

Tarihini bilen ve geleceğe sahip çıkan nesillerin Lefkoşa Türk Lisesi’nde yetiştiğini, en zor koşullarda silah elde savaşılan dönemlerde bile Lefkoşa Türk Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin örnek gösterilecek eğitim programlarıyla topluma sahip çıktığını kaydeden Başaran Düzgün şunları söyledi:

“Gettolara kapatılmış, fakirlik ve yoklukla sınananlar sabah okulda öğrenci, akşam mevzide mücahitti. Buna rağmen bilimde, kültürde, sporda en iyisi oldular. LTL’de yetişenler önemli noktalarda topluma hizmet ettiler.”

Lefkoşa Türk Lisesi tarih öğretmeni ve kütüphane sorumlusu öğretmen Julin Aksoy ise yaptığı konuşmada topluma mal olmuş değerlerle öğrencileri buluşturma görevlerini sürdüreceklerini belirtti. Etkinlikte bu ay en çok kitap okuyan 8 öğrenciye başarı belgeleri verildi, hediyeler takdim edildi.