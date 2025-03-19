Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Gazeteci Devrim Demir’e yönelik saldırı nedeniyle Girne Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, Gazeteci Devrim Demir de yer aldı.

Birlik Başkanı Efdal Keser konuşmasına, “Bugün burada üzücü, üzücü olduğu kadar da sinir bozucu bir olay için toplandık” diyerek, başladı.

Ülkede yedi gün yirmi dört saat esasına göre çalışan ancak emeği en ucuz olan fikir işçilerinin gazeteciler olduğunu kaydeden Keser, gazetecilerin, en korumasız sektörde çalıştıklarını belirtti. Keser şöyle konuştu:

“Biz gazeteciler yolsuzlukların üzerine gidiyoruz, yolsuzlukların üzerine gittiğimiz için suçlu sayılıyoruz. Hırsızların üzerine gidiyoruz, hırsızları açığa çıkardığımız için suçlu sayılıyoruz. Tacizcileri, tecavüzcüleri teşhir ediyoruz, temiz bir toplum yaratmak için ama yine suçlu biz oluyoruz. Sözlü, fiziksel saldırılara maruz kalıyoruz.”

Dün bunun bir benzerini gazeteci Devrim Demir’in yaşadığını dile getiren Efdal Keser, “Umarım bu olay son olur çünkü biz bu işin peşini bırakmayacağız” dedi. Bu konuyu yetkili makamlarla, en üst düzeyde konuşacaklarını ifade eden Keser, olayın örtbas edilmesinin önüne geçmek istediklerini söyledi.

-“Basın hür ve özgür bir şekilde görevini yapabilmeli”

“Susmayacağız, susturulmak istenirsek eğer en sert şekilde tepki göstereceğiz” diyen Keser, temiz bir toplum yaratmak için basının hür ve özgür bir şekilde görevini yapabilmesi gerektiğini kaydetti.

Olayın burada bitmeyeceğini ifade eden Keser, Polis Genel Müdürlüğü’nden, yargıdan, yasa yapıcılardan konuyla ilgili randevu alıp, görüşeceklerini söyledi.

Birlik Başkanı Keser, “Bu olay bu kadar basit değildir. Biz bu kadar korumasız ve savunmasız değiliz. Bizi koruyanlar, savunanlar var. Biz gücümüzü halktan alıyoruz” dedi.

Gazeteci Devrim Demir, Girne Ağır Ceza Mahkemesinde, tecavüz suçundan mahkum olan sanık yakınları tarafından saldırıya uğramıştı.